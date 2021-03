Riders in sciopero a Savona: una trentina scesi in Piazza Mameli, altri oggi non hanno lavorato

Savona. Una sessantina di riders savonesi questa sera hanno aderito alla mobilitazione nazionale proclamata dalla rete “RiderXiDiritti”. Una trentina di loro sono scesi anche in strada, in Piazza Mameli dalle 19 per manifestare, mentre altri 30 riders hanno scioperato non andando a lavoro.

Le rivendicazioni espresse riprendono quanto già espresso durante le manifestazioni dei mesi scorsi: durante la fase pandemica le aziende del food-delivery hanno visto aumentare a dismisura i propri fatturati senza che ci sia stato alcun miglioramento contrattuale e lavorativo per i riders, lavoratrici e lavoratori che, fin dalla dichiarata emergenza sanitaria, sono diventati essenziali.

