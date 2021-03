Savona, Santi cede: “Su caso Covid chiedo scusa al sindaco, ora faccio chiarezza”

Savona. “Mi è stato chiesto di fare ancora chiarezza sulla mia vicenda di salute e lo ritengo doveroso. Dopo due tamponi negativi, il terzo è risultato positivo, pertanto, sto vivendo questa brutta esperienza Covid in casa seguendo le norme”.

A “confessare”, dopo gli attacchi subiti in questi giorni da parte del M5S e la richiesta di chiarimenti da parte del sindaco Caprioglio in merito alla mancata trasparenza riguardo alcuni casi di positività al Covid rintracciati in comune a Savona, è l’assessore Pietro Santi, che ci tiene a dire: “Intendo chiarire pubblicamente che mi spiace aver creato tensione e problemi al sindaco e all’amministrazione comunale. È indubbio che da parte mia ci sia stata, mio malgrado, confusione che ha, probabilmente, ingenerato uno stato di poca chiarezza. Mi scuso, pertanto, con il sindaco, con l’amministrazione e con il personale del Comune”.

