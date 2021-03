Toti: “Vaccini tolti ai medici per darli ai privati? Falso e diffamatorio, chi lo dice ne risponderà”

Genova. “Chi in queste ore sta diffondendo informazioni false, dicendo che noi stiamo togliendo le dosi ai medici di famiglia per darle ai privati, favorendoli, ne risponderà nelle sedi opportune. I nostri uffici legali stanno esaminando tutte le dichiarazioni e gli audio che girano in queste ore, tramite social e su WhatsApp, e diffondono falsità cose, gravi e diffamatorie, per cui valuteremo gli opportuni provvedimenti“. Lo scrive in una nota il presidente Giovanni Toti rispondendo alle polemiche sorte oggi sui tagli ai vaccini per i medici di famiglia.

“Non abbiamo mai detto di cancellare le prenotazioni dei medici di medicina generale per dare i vaccini ai privati. La programmazione è stata fatta in base alle dosi a disposizione, come abbiamo già avuto modo di chiarire”, ha detto Toti smentendo così il segretario ligure dei medici di medicina generale Andrea Stimamiglio che a Genova24 ha spiegato di aver ricevuto una circolare di Asl 3 con l’indicazione di disdire alcune prenotazioni già effettuate.

... » Leggi tutto