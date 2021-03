Una zona gialla rafforzata per ripartire dopo Pasqua: l’ipotesi sul tavolo del governo

Italia. Aprire bar e ristoranti a pranzo e fino al primo pomeriggio, ma nei fine settimana tornare a chiudere: questo il profilo della zona gialla rafforzata, allo studio in queste ore dall’esecutivo per “ripartire” dopo Pasqua pur mantenendo in vigore alcune restrizioni ritenute strategiche.

I numeri legati al contagio in tutto il paese non sono buoni, con nuovi casi in aumento e terapie intensive che non accennano a diminuire, anzi. Per questo motivo molte regioni potrebbero rimanere rosse anche per la prossima settimana, quella che ci porterà al fine settimana pasquale, già per decreto considerato in “lockdown” per evitare situazioni di contagio: Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Trento e Friuli Venezia Giulia sono rosse e rosse, con buone probabilità, resteranno ancora, mentre solo il Veneto può sperare in un declassamento.

