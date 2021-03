Villanova d’Albenga, Pam apre un nuovo punto vendita in collaborazione con Arimondo

Villanova d’Albenga. Va in scena Pam: si alza il sipario su 5 nuovi punti vendita di cui due nuovi Pam local diretti nelle città di Pisa e Roma e tre in Franchising ad insegna Pam nelle città di Roma, Andezeno (TO) e Villanova d’Albenga.

I due nuovi convenience store diretti fanno parte entrambi del progetto punto vendita sicuro, frutto della sinergia ed expertise tra l’azienda CEAN e Pam Panorama, volto a garantire i massimi standard di sicurezza per clienti e lavoratori. I due punti vendita saranno aperti 7 giorni su 7 con orario continuato, dalle 8 alle 22 dal lunedì al sabato e dalle 9 alle 22 la domenica. Come da format consolidato Pam local, offriranno convenienza, praticità e qualità, oltre ad un ricco assortimento con soluzioni su misura per tutti i clienti.

