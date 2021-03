Bordighera, scontro scooter auto: un 14enne finisce in ospedale, l’amico fugge

Bordighera. Un 14enne di Ventimiglia è rimasto ferito in un incidente avvenuto sull’Aurelia, all’altezza di via Girolamo Rossi, intorno alle 19,30. Stando a una prima ricostruzione, il giovane si trovava, come passeggero, in sella allo scooter guidato da un amico, quando questo si è scontrato contro una Skoda condotta da un uomo. Nello schianto ad avere la peggio è stato il 14enne, sbalzato a terra, mentre l’amico si è allontanato senza prestargli soccorso.

