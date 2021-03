Borghetto, polemiche su riqualificazione piazza Gramsci. Sindaco: “Basta fake news cavalcate anche in politica”

Borghetto Santo Spirito. “Chiunque ha il diritto di esprimere democraticamente il proprio dissenso per le scelte che opera l’amministrazione comunale ma ci sono limiti che non dovrebbero mai essere oltrepassati. Invito tutti ad abbassare i toni, esasperare le dichiarazioni fino ad insultare o augurare una brutta fine a qualcuno non serve a nulla e non risolve i problemi, anzi, ne causa di ulteriori. Né io né i miei assessori ci siamo mai sottratti al dialogo e al confronto con nessuno”.

A dirlo è il sindaco di Borghetto, Giancarlo Canepa, in risposta alle polemiche (anche sui social) degli ultimi giorni relativamente ai lavori di riqualificazione di Piazza Gramsci. “Purtroppo sono molte le fake news che in modo più o meno spontaneo circolano sui vari social e come sempre qualcuno le cavalca a livello politico – afferma Canepa -. La nuova piazza non verrà ridotta per fare spazio a nuovi parcheggi ma il loro numero aumenterà grazie all’eliminazione dei marciapiedi perimetrali non più necessari visto che la piazza stessa sarà un luogo non solo dove socializzare ma anche di transito tra Via Ponti e Piazza Sant’Antonio”.

... » Leggi tutto