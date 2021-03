Breve storia del serial killer Diogo Alves. Tutta questione di… testa

Ormai Halloween è passato da un pezzo. E no, quella in foto non è una maschera horror o uno scherzo un po’ macabro, bensì una testa vera e propria. La testa di Diogo Alves, considerato il primo serial killer del Portogallo, che nel 1837, a Lisbona, avrebbe ucciso più di settanta persone.

Diogo nacque nel 1810 in Spagna. Trasferitosi in gioventù nella capitale portoghese, si rese presto conto che, trovando solo lavoretti saltuari, non avrebbe potuto permettersi lo stile di vita da lui desiderato. E così, all’età di ventisei anni, cominciò a delinquere.

I suoi crimini avevano tutti lo stesso scenario: si svolgevano presso “l’Aqueduto das Aguas Livres”, il principale acquedotto della città. Esso si distingueva per essere uno dei collegamenti principali attraverso Lisbona, ed era alto ben 213 metri sopra il livello dell’acqua.

Il giovane Alves attendeva qui le sue vittime, le rapinava ed infine le gettava nell’acquedotto. In questo modo la polizia fu portata a pensare che si trattasse “semplicemente” di una serie di suicidi, anche se, appunto, nel corso di un solo anno, persero la vita più di settanta persone.

Poi però l’acquedotto fu chiuso e il giovane criminale si dedicò alle rapine in abitazioni private. Solo a quel punto la polizia riuscì ad arrivare a lui e a venire a conoscenza del suo operato precedente.

