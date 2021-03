Cambia ancora il piano vaccinale: prenotazioni bloccate per i vulnerabili tra 60 e 70 anni

Genova. D’ora in poi in Liguria i pazienti vulnerabili di età compresa tra i 60 e i 70 anni non possono più prenotare il vaccino anti-Covid attraverso il medico di famiglia. È il principale effetto delle nuove raccomandazioni ad interim (scarica il documento) pubblicate ieri dal Governo che ridefiniscono le priorità a livello nazionale, indicazioni che la Regione dovrà ovviamente recepire. Ad oggi, quindi, le persone che rientrano in questa categoria non hanno più un canale d’accesso disponibile per fissare un appuntamento. Ma non sarà l’unica novità.

Fino a ieri tutti i pazienti definiti “vulnerabili” con meno di 70 anni potevano rivolgersi al medico di medicina generale e farsi vaccinare con AstraZeneca nei distretti delle Asl insieme alle categorie prioritarie (personale docente, polizia locale e altri). Ma nel nuovo piano pubblicato dal ministero della Salute rientrano nella “categoria 4”, quella dei pazienti vulnerabili, solo le persone con meno di 60 anni. Sopra quest’età la presenza di particolari patologie non verrà più considerata un fattore distintivo, con l’importante eccezione degli ultrafragili.

... » Leggi tutto