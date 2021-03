Cambiamo: “Consiglieri M5s senza argomentazioni, su prenotazioni vaccino nessuna retromarcia”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo dal gruppo di Cambiamo in consiglio regionale. “Apprendiamo, senza stupore, che i due consiglieri di minoranza del Movimento 5 Stelle, Fabio Tosi e Paolo Ugolini, hanno voglia di fare polemica; ma ci preme di avvisarli che per dare vita a un dibattito occorrano le argomentazioni e, invece, in questo caso come al solito latitano. – dichiara compatto il gruppo consiliare di Cambiamo! in Regione Liguria – Il ‘balletto delle dosi’, come lo definiscono i consiglieri 5 Stelle, altro non è che la complicata e difficile gestione di una pandemia virale in atto, che era iniziata molto prima del settembre 2020, mese in cui i liguri hanno scelto con estrema cura e attenzione quale parte politica dovesse avere l’onore e l’onere di affrontarla. Per fortuna dei cittadini ci siamo noi e non qualcun altro, soprattutto non ci sono quei politici, come Tosi e Ugolini, che non perdono occasione per creare confusione, addomesticare fatti e dati a proprio piacimento e utilità, ai danni del cittadino”.

“Qui nessuno ha fatto marcia indietro per salvare la faccia e nessuna delle decisioni che prende questa Giunta regionale sono decisioni di facciata o di mera speculazione politica. – proseguono ancora i consiglieri regionali di Cambiamo! – Tutte le disposizioni date e la battaglie che sono state portate avanti, a volte anche scomode, sono state prese solo e unicamente per il bene della Liguria e dei suoi cittadini. Nessuno ha mai preso in considerazione il proprio tornaconto personale o i fini elettorali e politici; ma, come ben sappiamo, chi pensa male, spesso lo fa perché è lui il primo ad agire male. E questo, ovviamente, non è un modo di ragionare che ci appartiene”.

