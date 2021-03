Camera di Commercio, Marco Casarino designato nuovo segretario generale

Savona. Lo spezzino Marco Casarino è stato designato oggi pomeriggio dalla giunta camerale nuovo segretario generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria di Imperia, La Spezia e Savona. La nomina, prima di diventare effettiva, dovrà essere ratificata nelle settimane prossime dal ministero dello sviluppo economico.

Per Casarino, 61 anni, laureato in economia e commercio all’Università degli Studi di Pisa, si tratta di un ritorno in Camera di commercio, dove ha lavorato (nella precedente Camera della Spezia) dal 1996 al 2004 prima come capo settore ragioneria e poi come vice segretario generale vicario e dirigente dei servizi promozione, studi e affari generali. Dal 2004 ha quindi ricoperto l’incarico di dirigente alla Provincia della Spezia, da ultimo a capo del settore organizzazione-bilancio-coordinamento dei Comuni.

