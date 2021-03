Come effettuare la raccolta differenziata senza commettere errori

Separare i rifiuti senza commettere errori banali, a volte, risulta ancora difficile: molte persone difatti, ancora oggi si trovano in difficoltà. Proprio per questo abbiamo deciso di dare qualche suggerimento sullo smaltimento di quest’ultimi.

La plastica è tutta uguale?

Quando si pensa alla raccolta differenziata non si può fare a meno di acquistare diversi bidoni che possono contenere i rifiuti in maniera ordinata. Ad esempio, la pattumiera in acciaio per la raccolta differenziata potrà aiutarvi a sistemare tutto l’umido, mentre che i bidoni colorati saranno ideali per sistemare all’interno plastica, lattina e vetro. In questa maniera, potrete associare ad ogni colore un materiale da riciclare. Parlando della plastica, per esempio, molti non sanno che in realtà esistono tanti tipi di plastica e, alcuni di questi, non possono essere riciclati così come erroneamente si pensa. Iniziamo parlando dei classici sacchetti di plastica: non tutti si possono riciclare allo stesso modo, poiché è necessario capire quali sono i materiali di base della composizione. Anche le tazzine da cui siamo soliti bere il nostro caffè, non si possono riciclare normalmente ed anzi è necessario avere una macchina speciale per farlo. Se vi state chiedendo il perché, pensate che questi rifiuti sono stati realizzati con diversi materiali, a strati, che non consentono di esser gettate facilmente nel bidone del riciclaggio. Proprio per questo, è più facile riciclare una bottiglia che, invece, è realizzata solamente con plastica PET. Ad ogni modo, quado vi è possibile, è necessario evitare di produrre plastica: infatti, esistono delle soluzioni che vi permettono di non usare prodotti in plastica. Ad esempio, le bottiglie o i contenitori alimentari per trasportare il proprio pranzo fuori possono essere lavabili e riutilizzabili! Quando fate la spesa, poi, potete portare i vostri sacchetti per trasportare frutta e verdura e non quelli che trovate già esposti. In questo modo, produrrete meno rifiuti e potrete riutilizzare tantissime volte il sacchetto, lavandolo e igienizzandolo correttamente.

