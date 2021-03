Coronavirus, Toti: «Liguria in fascia gialla, ma incidenza virus cresce a Savona»

Genova. «Questo sarà un fine settimana di grande lavoro per l’allestimento della campagna vaccinale con l’hub della Fiera del Mare e l’entrata in funzione delle farmacie. A questo proposito domenica forniremo l’elenco dei primi centri a disposizione dei cittadini. Poi è prevista la partenza di un secondo hub su Genova e a seguire alla Spezia , a Savona e a Imperia per arrivare a 12.000 vaccini previsti al giorno». Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, nel punto serale sul Covid.

