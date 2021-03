Covid, Ciangherotti (FI): “Diamo alle farmacie la possibilità di vendere il vaccino”

Albenga. Autorizzare le farmacia a vendere il vaccino anti-Covid. E’ questa la proposta lanciata dal capogruppo di Forza Italia ad Albenga, consigliere provinciale ed odontoiatra Eraldo Ciangherotti.

“La campagna vaccinale nazionale contro il Covid19 correrà più veloce e spedita verso l’obiettivo dell’effetto gregge se consentiremo alle farmacie di vendere i vaccini alla popolazione, in modo tale che chi può se lo compra e trova il modo di farselo somministrare e chi non può attende i tempi del sistema sanitario nazionale, ad oggi evidentemente inadeguato per ridurre le liste di attesa di una popolazione così elevata”.

