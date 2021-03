Covid, il governo Draghi non cede: Italia blindata fino a maggio ma in arrivo decreto per i sanitari no-vax

Genova. Oggi, sabato 27 marzo, è il giorno che fino a qualche settimana fa era stato indicato dal ministro della Salute Roberto Speranza come quello per la tanto anelata riapertura di cinema e teatri. Con le dovute misure di sicurezza, mascherine, distanziamento, igienizzazione ma pur sempre di riapertura si sarebbe trattato per uno dei settori che – insieme a ristorazione e palestre – è a oggi tra i più penalizzati dai decreti anti-covid.

Ovviamente non ci sarà nessuna riapertura. Anzi. Il governo ha confermato che le regioni resteranno “arancioni” o “rosse” – a seconda della fascia di rischio – fino almeno al 1 maggio con ulteriori strette, di fatto dei mini lockdown non solo nei weekend festivi di Pasqua ma anche il 25 aprile e il giorno della festa dei lavoratori. Insomma, niente scampagnate, niente riunioni di famiglia, niente feste e niente manifestazioni: niente di niente neppure in questo 2021. “Non ce lo possiamo permettere”, avrebbe detto qualcuno: ieri l’Italia ha fatto registrare oltre 23mila nuovi casi e 450 morti.

