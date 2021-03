Douglas chiude 128 negozi in Italia, uno anche in provincia di Imperia

Imperia. C’è apprensione tra i lavoratori dei quattro punti vendita in provincia di Imperia della catena tedesca di profumerie Douglas, a seguito dell’annuncio del piano di riorganizzazione dei negozi, che prevede il taglio di 128 attività e 457 posti di lavoro in tutta Italia. Al momento l’azienda non ha reso noto, nel dettaglio, quale negozio dovrà chiudere: ma è certo che nella nostra provincia ad abbassare le serrande sarà una delle quattro profumerie presenti.

