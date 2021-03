Lunedì e martedì sciopero nazionale della logistica, a Genova presidi ai varchi portuali

Genova. In un momento piuttosto delicato per il mondo della logistica – e non solo per la situazione surreale che si è creata a causa del blocco del canale di Suez – è comunque confermato lo sciopero dei lavoratori del comparto Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (corrieri e autisti) a Genova e in Liguria, come in tutto il resto del Paese per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

A Genova sono previsti anche diversi presidi di protesta nella notte tra domenica e lunedì e fino alla mezzanotte del 30 marzo, presso i varchi portuali e tutte le imprese che impiegano i corrieri. I presidi più corposi saranno a Ponte Etiopia, Wte Voltri e presso corriere Bartolini.

