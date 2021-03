Pro Recco, successo a Trieste per 16 a 7

Recco. La Pro Recco espugna la Bianchi di Trieste per 7-16 e sale a 9 punti in classifica: i biancocelesti restano così in testa al gruppo E dal quale usciranno due delle quattro partecipanti ai playoff scudetto. Esordio in Serie A con gol per Emanuele Marini, classe 2005, il quinto baby utilizzato da mister Hernandez in questa stagione. Poker per Mandic (nella foto), miglior marcatore della partita.

Match che viene subito messo in discesa proprio dai mancini di Mandic (doppietta) ed Echenique, a segno nei primi tre minuti e mezzo di gioco. Trieste prova a rimontare con Milakovic e Vico (2-3), ma a fine primo tempo è ancora più 3 (3-6) grazie ai gol di Figlioli e dell’australiano Younger, in rete due volte negli ultimi 120 secondi.

