Sca, i dubbi di un candidato sulla nomina del direttore

Così iniziava una famosa canzone, ……..E’ la sera dei miracoli………… ma io continuo aggiungendo che per fortuna esiste una Legge che permette di vedere da vicino i miracoli. Così, ieri, il sottoscritto ha inviato la propria istanza di accesso agli atti preordinati e successivi relativi alla selezione per la figura del Direttore Generale della SCA srl.

In realtà che fosse una settimana particolare questa lo si sapeva, di fatto precede la c.d. settimana Santa, ma che si potesse verificare anche un miracolo, come recita la canzone, questo non l’avevo messo proprio in conto.

... » Leggi tutto