Serie A2, Bogliasco spazza via Covid e Sturla

Bogliasco. Più forte anche del Covid e degli alibi. Reduce da un riposo forzato di dieci giorni, causato dal mini-cluster di coronavirus scoppiato in squadra due settimane fa, il Bogliasco si sbarazza dello Sturla senza troppi patemi, portando a casa la quarta vittoria in cinque gare di Serie A2.

Il segreto del 9-5 maturato alla Vassallo sta soprattutto nella difesa, fondamentale in cui i ragazzi di Daniele Magalotti hanno mostrato un’attenzione e una concentrazione collettiva talmente ferrea da impedire ai rivali di trovare la via della rete per tutto il primo quarto d’ora di gioco. Ad infrangere il tabù a 60 secondi dal cambio vasca è uno dei tanti ex di turno, Sasha Sadovyy, con un tocco di classe degno del suo repertorio. Nel frattempo i biancazzurri erano però già volati sul 4-0, grazie ai due gol per tempo siglati da Manzi, Percoco, Giovanni Congiu e Guidaldi.

... » Leggi tutto