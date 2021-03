Vaccini Covid, M5S attacca: “Alla giunta Toti interessa solo fare vetrina”. Cambiamo!: “Pensiamo al bene dei liguri”

Liguria. Querelle tra Movimento 5 stelle e Cambiamo! sulla rimodulazione del piano vaccinale in Liguria a seguito del taglio delle dosi AstraZeca e sulla decisione del presidente Toti di affidare le vaccinazioni anche ai privati.

“Alla Giunta Toti interessa una sola cosa: fare vetrina. Prima, sbandiera l’accordo con i medici di base. Poi, ‘prima in Italia’ (cosa aveva detto in merito il Governatore? “Me ne frego delle classifiche”? Già…), ecco annunciato l’accordo con le farmacie. Dopodiché, signore e signori, in arrivo il nuovo hub per le vaccinazioni alla Fiera di Genova dove verranno distribuite migliaia di dosi. Con tanto di inaugurazione alla presenza del commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo. Perché l’importante è fare vetrina, farsi fotografare, inondare i social di selfie”.

