A Laigueglia nuovo hotel e cinque lussuose residenze private

Laigueglia. Sta per essere finalmente ultimato il nuovo complesso immobiliare Windsor a Laigueglia. Entro l’anno saranno pronte e disponibili per la vendita le lussuose residenze private, mentre per i primi mesi del 2022 è prevista l’apertura dell’hotel: ecco il progetto alberghiero-residenziale nella località del ponente savonese.

Valorizzazione del territorio, innovazione e qualità come valore fondante sono i concetti attorno ai quali si è sviluppata la visione di eccellenza della società Windsor e dell’azienda di hotel management AS Hospitality S.r.l. – affermano le società impegnate nell’operazione di restyling – Grazie alla determinazione nel recuperare il tempo perso con gli inevitabili rallentamenti del 2020, oggi i lavori sono al rush finale e il cantiere si avvia alla chiusura: già prima dell’inizio della prossima stagione estiva l’immobile potrà essere svelato nella sua ritrovata bellezza e, di pari passo, le aree limitrofe, compresa la passeggiata sul lungomare, torneranno disponibili per la comunità e per i numerosi frequentatori di uno dei borghi più belli d’Italia, arricchito di un’ulteriore nota di eccellenza”.

