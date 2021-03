Albisola, doppio successo in C: le ragazze vincono 3-0, la formazione maschile al tie-break

Albisola Superiore. Meglio di così forse davvero non poteva andare. Si potrebbe riassumere in questo modo il sabato di volley offerto dalle prime squadre dell’Albisola, impegnate in due sfide ostiche, le quali però hanno dato esito positivo. Grinta, sudore, sacrificio e un grande gruppo: queste le caratteristiche distintive dell’Albisola Pallavolo, capace con i suoi sestetti di impensierire realmente chiunque.

Questo tuttavia non solo con i titolari; merita infatti di essere raccontata nel dettaglio la partita delle ragazze scese sul parquet alle ore 18 contro il Sanremo, una formazione mai affrontata prima e quindi da non sottovalutare. Alla fine però sono bastati tre set alla biancoazzurre per archiviare la pratica, questo per la gioia dei supporter e dei coach Francesco Valle e Samuele Lavagna.

