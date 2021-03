Blocco del canale di Suez, l’appello dei terminalisti: “Stop al gigantismo navale”

Genova. “Sta creando più problemi che utilità, si potrebbe decidere di non fare più navi di queste dimensioni, serve una riflessione su questo tema”. A dirlo Luca Becce, presidente di Assiterminal, una delle associazioni che riunisce i terminalisti italiani, commentando le ultime notizie in arrivo dal canale di Suez dove da martedì la mega porta container Ever Given, dell’armatore nipponico Evergreen, è bloccato dopo essersi incagliata sul fondo sabbioso, ostruendo quindi il passaggio a centinaia di altre navi, con un effetto domino disastroso su tutte le economie europee, Italia inclusa.

Una situazione che di ora in ora sta peggiorando: se dall’Egitto arrivano timidi progressi, nella giornata di oggi grazie all’aiuto di 10 rimorchiatori arrivati da tutto il mondo la nave è stata ruotata di quasi 30 gradi rispetto a prima, nei fatti il recupero sembra essere ancora in “alto mare”. Le stesse autorità egiziane al momento non hanno sciolto la riserva sul quando si potrà tornare alla normalità.

