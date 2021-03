Candia: nove vittorie per il Rowing, due medaglie per la rappresentativa FIC Liguria

Genova. Weekend ricco di soddisfazioni per il movimento ligure, impegnato a Candia per il Meeting Nazionale per Società. Un appuntamento importante, ad una settimana dai confronti di Piediluco, a certificare la piena attività del canottaggio italiano.

Il Rowing Club Genovese infila una serie importanti di successi: nel singolo 7,20 Allievi C con Nicolò Rossi, nel 4 di coppia Allievi C con Michele Vallarino, Jacopo Pinna, Leonardo De Palma e Edoardo Torre, nel doppio Allieve B2 con Greta Pozzobon e Olivia Lattanzio, nel doppio Esordienti con Giovanni Campdonico e Andrea Cavallero, nel doppio Open con Matilda Bucci e Giacomo Cappannelli, nel 4 di coppia Under 17 con Elisa Pecorella, Martina Sotgia, Giada Pecunia e Giada Bucci, nel singolo over 17 con Ermanno Virgilio, nel 4 di coppia Cadetti con Lorenzo Satta, Lodovico Treccani, Matteo Pozzobon e Andrea Speciale. Aurora Cavolata vince il doppio Esordienti misto Varese.

