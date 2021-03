Carcare, le scuole chiuse penalizzano il commercio: “Persi 1200 potenziali clienti giornalieri”

Carcare. Didattica a distanza, classi in quarantena, chiusura delle scuole superiori. Un danno non solo per gli studenti, ma anche per il commercio, soprattutto in quei piccoli comuni, la cui economia si base anche sulle entrate derivanti dal flusso di alunni e personale scolastico come Carcare.

“Una buona fetta del nostro commercio è legata al servizio scolastico – sottolinea il sindaco Christian De Vecchi – Ogni giorno nel nostro comune arrivano circa 1.200 persone grazie alle scuole. Si tratta di 1.200 potenziali clienti per le nostre attività, dai bar e ristoranti ai negozi. Senza dimenticare le attività sportive, il tennis, la pallavolo, il calcio e tutte le altre associazioni che hanno dovuto sospendere o ridurre la propria attività. Un danno economico non da poco”.

