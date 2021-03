Dati Covid, a Finale Ligure è ancora polemica politica: “Fondamentale rendersi conto della vera situazione”

Finale Ligure. “Come ripetiamo da mesi non si tratta di una banale curiosità, ma dell’opportunità che tutti i cittadini abbiano piena consapevolezza della situazione dei contagi. Ormai quasi tutti i Comuni pubblicano questo genere di dati, in forma anonima ed esclusivamente numerica. Per quale motivo dobbiamo continuare ad aver bisogno di un tutore che ci comunichi solo cosa è ritenuto opportuno?”.

Così il gruppo di minoranza “Le Persone al Centro” torna sulla pubblicazione dei dati relativi ai positivi nel comune di Finale Ligure, in particolare in questi giorni dove si registra una impennata dei contagi in tutto il savonese, con una forte incidenza nella stessa Finale Ligure.

