Il sindacato dei medici radiologi: “Da troppo tempo attendiamo il rinnovo del contratto”

Savona. Il segretario provinciale del sindacato Area Radiologica (SNR-FASSID) Duccio Buccicardi ha scritto al sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri.

“Durante il corrente periodo pandemico, da più parti e in più occasioni, i medici ospedalieri italiani sono stati definiti eroi… Abbiamo semplicemente svolto il nostro lavoro con la solita diligenza, professionalità, generosità, coraggio e spirito di abnegazione. Molti di noi hanno rinunciato per mesi a ferie e riposi e tutti noi abbiamo accumulato decine di ore di lavoro extra (per le quali non è contrattualmente prevista alcuna retribuzione), lavorando indifferentemente di giorno e di notte, nei giorni feriali e festivi” afferma nella missiva.

