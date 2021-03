Incidenti nei cantieri del Terzo Valico, i sindacati: “Subito incontro con Cociv e commissario Mauceri”

Genova. “Nel giro di poche ore registriamo un nuovo incidente in un cantiere del Terzo Valico, questa volta in una galleria dove si lavora per il Nodo Ferroviario di Genova. Ora basta, la misura è colma chiediamo immediatamente un incontro al general contractor COCIV e al Commissario Straordinario Calogero Mauceri perché bisogna fare ancora di più per la sicurezza”.

Questo il messaggio di Feneal Uil- Filca Cisl e Fillea Cgil Genova e Liguria, diramato attraverso una nota stampa a seguito dell’ultimi due incidenti avvenuti nel giro di poche ore.

