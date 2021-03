Pallavolo Carcare chiude la prima fase al terzo posto, superata anche Alba

Sei vittorie e quattro sconfitte. Ventuno set vinti e diciannove persi. I numeri con cui le ragazze di coach Battistelli hanno chiuso la prima fase del campionato di B2 parlano di una squadra distante anni luce dalla compagine praticamente retrocessa della scorsa stagione. Fatta la tara di un campionato in cui nessuno teme di scendere di categoria visto il blocco delle retrocessioni, è indubbio che il club valligiano stia gettando basi importanti per il futuro.

Ieri sera, contro l’Alba Volley sono arrivati tre punti che hanno consentito di ottenere il terzo posto in classifica. Coach Battistelli ha mandato in campo la consueta diagonale Zunino – Cerrato, Raviolo e Cafagno come schiacciatrici, Giordani e Masi come centrali, Moraglio nel ruolo di libero. Questa la risposta dell’Alba volley di coach Salomoni: Venco palleggiatrice in diagonale con Dal Maso, capitan Cortelazzo e Vigolungo in banda, Barbero e Sciolla centrali con Morra libero.

