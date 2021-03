Rainer Kriester e il suo Parco delle sculture a Vendone

Vendone. È lungo il “periodo arancione” che stiamo vivendo e purtroppo non ci permette di spostarci per visite nei nostri meravigliosi territori.

Fortunatamente, oggi più che mai, c’è la possibilità di vivere esperienze virtuali, che ovviamente non sono minimamente paragonabili a quelle reali, ma possono colmare il vuoto che si sta creando in questo lungo periodo di divieti. Possono darci spunti e idee per nuove visite che potremo fare quando sarà possibile uscire dal comune.

