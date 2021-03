Sanzioni ai locali, la Taberna del Foro rilancia: “Basta accanimento e applicazioni discutibili dei decreti”

Albenga. Dopo il clamore dei giorni scorsi e le tante polemiche che ha sollevato la provocazione di voler migrare nella vicina Alassio per fare impresa, la Taberna del Foro ancora alla ribalta per una nuova iniziativa di protesta in merito alle restrizioni Covid.

Uno dei soci del noto locale ingauno in piazza delle Erbe, Marco, partirà in bicicletta da Albenga per recarsi a Genova presso la Regione Liguria dove incontrerà, alle ore 13.00, l’assessore Gianni Berrino per consegnare un documento, il quale sarà fornito anche al gruppo di Fratelli d’Italia presso la Camera dei deputati: “Da Albenga a Roma in bicicletta, non un atto di mero esibizionismo ma un azione volta a dimostrare che la fatica dei commercianti di Albenga, della Liguria, d’Italia tutta è pronta a mettersi in moto, ma non con questi presupposti legislativi e questi metodi, guidati, a nostro parere, non dal buon senso e da un rispetto normativo non corretto”.

