Serie A2: lo Sturla cede il passo al Bogliasco

Genova. La sfida tra Bogliasco e Sturla si chiude con una vittoria per i colori biancazzurri con il punteggio di 9-5. Il risultato non è mai stato in discussione, il Bogliasco ha sfruttato più dello Sturla il vantaggio dell’uomo in più e in difesa ha concesso davvero poco spazio di azione.

Il primo tempo termina con un parziale di 2-0. Per lo Sturla si segnalano solo un tiro da fuori di Cappelli, smorzato nella traiettoria dalle braccia alzate dei difensori, ed un tiro di Lorenzo Navone deviato dal portiere. Il Bogliasco va a segno con una palombella di Manzi che sorprende Dufour ed un minuto dopo segna ancora con Percoco con il vantaggio di uomo in più.

