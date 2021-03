Serie D, Pont Donnaz HAE contro Vado: la cronaca in diretta

Montjovet. Il Pont Donnaz Hône Arnad Evançon, matricola rivelazione del campionato, a tredici giornate dal termine occupa la terza posizione in classifica, a soli 5 punti dalla vetta. I valdostani si trovano a soli 5 punti dal Gozzano capolista.

Per il Vado, quindi, quella odierna è una trasferta decisamente difficile. I rossoblù hanno ottenuto 5 punti nelle ultime quattro giornate, ma sono ancora in piena zona retrocessione, penultimi in classifica con 17 punti all’attivo. All’andata finì 2 a 0 per il Pont Donnaz.

