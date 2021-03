Sinistra Italiana, la savonese Maria Gabriella Branca entra nella segreteria nazionale

Savona. La savonese Maria Gabriella Branca, avvocato, presidente dell’assemblea regionale di Sinistra Italiana, entra nella nuova segreteria nazionale del partito.

Ieri, sabato 27 marzo, sono stati completati gli organismi dirigenti con l’elezione anche della direzione nazionale. “Sinistra Italiana ha così un nuovo gruppo dirigente, formato da compagne e compagni capaci e entusiasti, per affrontare un momento molto difficile per il nostro Paese e per dare battaglia sulle più cruciali sfide del cambiamento cui ci costringe la pandemia”.

