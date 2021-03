Al via il bando per i corsi di abilitazione per maestri di sci e snowboard

Regione. Via libera di Regione Liguria al bando per la partecipazione ai corsi di abilitazione per maestri di sci alpinistico e/o snowboard, su proposta dell’assessore allo sport Simona Ferro.

“Un cittadino ligure che scelga di diventare un maestro di sci non può e non deve partire svantaggiato rispetto ad un connazionale – spiega l’assessore Ferro – ed è per questo motivo che ho fortemente voluto porre le basi per una ripresa delle attività anche in questo settore, che negli ultimi anni ha avuto un notevole sviluppo in Liguria. Non dimentichiamoci che abbiamo splendidi impianti di risalita e località sciistiche poco distanti dalla nostra costa”.

... » Leggi tutto