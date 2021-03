Cairo, Funivie ancora al palo e il carbone scorrazza sul Cadibona

Cairo Montenotte. Troppi mezzi pesanti sulla strada del Cadibona carichi di carbone, ma nessun colpo su Funivie è stato battuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonostante i recenti e più pressanti solleciti da parte delle Unioni sindacali Cgil-Cisl-Uil, dalla prefettura e dalle istituzioni, Comune di Cairo in prima fila.

Una nota di diretta è stata inviata anche all’assessore regionale Andrea Benveduti affinchè si faccia portavoce delle richieste di incontro al Mit. Il commissario straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino dell’impianto Savona-Bragno, Roberto Ferrazza, conferma che il progetto definitivo per l’avvio dei lavori è quasi ultimato, ma per vedere l’inizio del cantiere che ricostruirà la parte di linea a valle nei pressi dei quattro piloni crollati a causa della frana serviranno ancora mesi. Dopo un anno e mezzo di incertezza la regressione di uno dei progetti più efficienti del secolo scorso, che aveva ambientalizzato il processo delle rinfuse, sta generando, oltre alla crisi occupazionale, più viaggi su gomma, su una strada decisamente problematica lungo la quale, spesso, la perdita del carico ostacola ulteriormente la viabilità.

