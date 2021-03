Coronavirus, anche i farmacisti potranno vaccinare: pronto il corso on line di 16 ore

Genova. A seguito di un accordo quadro sulla partecipazione dei farmacisti alla campagna

nazionale di vaccinazione anti SARS-Cov-2, firmato in data odierna da tutte le parti, tra cui Assofarm, Federfarma, Ministero della Salute, Conferenza delle Regioni, anche i farmacisti saranno abilitati a inoculare la dose vaccinale ai cittadini.

Il via libera arriva a seguito della messa appunto di un mini corso di 16 ore che i farmacisti che aderiranno potranno seguire on line da remoto, dopo il quale potranno procedere alla somministrazione dei vaccini secondo le regole concordate, dove vengono stabiliti i criteri per la scelta degli spazi e dell’accettazione da parte del cittadino.

