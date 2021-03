Corso Italia: nuova ciclabile pronta nel 2022, ma in direzione Levante resterà la corsia unica

Genova. Lavori al via a settembre 2021 per terminare nella primavera del 2022: è questo l’obiettivo del Comune di Genova per la nuova pista ciclabile che cambierà in maniera definitiva l’assetto di corso Italia grazie ai 2,5 milioni arrivati dal ministero dei Trasporti, soldi che in ogni caso dovranno essere spesi entro l’anno prossimo per non perdere il finanziamento.

“Al momento si tratta di un’ipotesi, deve ancora partire la progettazione definitiva”, precisa l’assessore alla Mobilità Matteo Campora. Ma l’idea di massima esiste già ed è stata presentata dallo stesso sindaco Marco Bucci in una commissione dedicata del Municipio Medio Levante. La nuova pista ciclabile bidirezionale sarà realizzata accanto al grande marciapiede sul lato mare, protetta da un cordolo. Parcheggi, fioriere e cassonetti saranno traslati a sinistra verso la carreggiata e costituiranno un’ulteriore barriera per gli stessi ciclisti.

... » Leggi tutto