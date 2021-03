Covid, la situazione non migliora nel savonese: altri 118 casi di positività

Liguria. Sono 337 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.620 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.345 tamponi antigenici rapidi. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza sanitaria nella nostra Regione di Alisa e ministero.

Rimane alto il contagio nell’Asl2 savonese: sono 118 i nuovi casi registrati. Più basso il numero nell’Asl1 imperiese con 19 casi, e nell’Asl5 spezzina con 26 nuove positività. Nel genovese in tutto i nuovi casi sono 174, ovvero 164 in Asl3 e 10 in Asl4.

