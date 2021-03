Covid, sì alle vacanze all’estero ma non in Italia. Gli albergatori savonesi: “Ci prendono in giro”

Provincia. Sì alle vacanze pasquali all’esterno, ma non in Italia. Il via libera è arrivato dal governo e ha subito scatenato la rabbia degli albergatori che definiscono la decisione “una vera e propria contraddizione”. Dal 3 al 6 aprile, infatti, tutta Italia sarà in zona rossa con il conseguente divieto di spostamenti anche tra Comuni tranne per le visite ad amici e parenti (massimo due adulti più i minori di 14 anni) e per le seconde case, oltre a motivi di lavoro, salute e urgenza. Sarà, invece, consentito raggiungere gli aeroporti “in caso di viaggi per turismo verso destinazioni estere non interdette”, come ha specificato il Viminale.

Una scelta molto criticata dagli albergatori, soprattutto di quelle regioni, come la Liguria, che vivono di turismo e che da mesi sono fermi a causa del Dpcm. Tra questi anche le associazioni del savonese, sconcertate e quasi avvilite da quanto sta accadendo.

