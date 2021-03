Da Napoli alla Riviera su una Citroen C3 per attuare la “truffa dello specchietto”: denunciato ad Alassio

Alassio. Da Napoli è arrivato in Riviera, a bordo della sua Citroen C3 nera, e con una nutrita scorta di specchietti “di scorta”, per mettere in atto la “truffa dello specchietto”. Si tratta di un 41enne campano, che è stato però denunciato dalla polizia di Stato di Alassio.

Tutto è iniziato nella mattinata del 27 marzo scorso, quando il personale del Commissariato di Alassio è stato allertato della presenza di un cittadino che, nelle vie centrali della città del Muretto, sulla sua Citroen, aveva tentato di truffare una malcapitata, proprio con lo stratagemma “dello specchietto”.

... » Leggi tutto