Deiezioni canine nei giardini di Zinola, le mamme a Caprioglio: “Venga a trovarci, i nostri bimbi la aspettano”

Savona. Dopo la risposta del sindaco di Savona Ilaria Caprioglio alla lettera inviata dalle mamme dei bambini che frequentano i giardini di Zinola nella quale si chiedeva al primo cittadino di trovare una soluzione per evitare che vengano lasciate le deiezioni canine nel prato e per migliorare lo stato delle panchine presenti, ecco la replica delle madri.

“La ringraziamo per la cortesia e l’attenzione che ci ha dedicato. Siamo già a conoscenza della situazione, non riusciamo però a intravedere una soluzione concreta dalle Sue parole. Siamo certe che, insieme a Lei sul posto, potremo trovare più facilmente una risoluzione. Per questo, i nostri bimbi la aspettano un pomeriggio dal lunedì al venerdì dopo le 15.30 per incontrarla ai giardini di Zinola”.

... » Leggi tutto