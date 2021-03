Finale Ligure, ancora protesta: “Basta code in via Dante, il Comune deve riaprire Porta Testa”

Finale Ligure. Un nuovo piano della mobilità per Finalborgo, una richiesta che era stata a suo tempo avanzata anche dalla minoranza e rilanciata nelle ultime settimane da genitori e cittadini finalesi stanchi delle code mattutine in via Dante, con riferimento all’orario di entrata scolastica, dalle 7.50 alle 8.15.

“Che sia lunedì, mercoledì o venerdì abbiamo dai 10-15 minuti di coda, con punte di 20 minuti, per percorrere poco più di 700 metri da Finalborgo al ponte di ferro (via del Sagittario). A volte la coda arriva fino a via Arnaldi e coinvolge auto, camion, bus, pulmini scolastici e ogni mezzo che si trova a transitare in quell’orario” spiegano automobilisti finalesi.

... » Leggi tutto