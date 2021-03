Sanremo. Tornano i tamponi drive through al Palafiori e con essi anche i problemi del traffico. Complice la ripresa dei contagi che sta interessando tutte le province liguri, in corso Garibaldi si fanno lunghissimi i tempi di attesa per i tanti che dalla quarantena a domicilio si devono recare presso la struttura gestita dall’Asl1 per il controllo periodico.

... » Leggi tutto