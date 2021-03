Serie C maschile, l’Albisola consolida il secondo posto: le parole di Peluffo e Turco

Albisola Superiore. Bilancio in positivo, superato il giro di boa, per la formazione di Serie C maschile di dell’Albisola. I biancoazzurri nell’ultimo turno hanno superato i genovesi del Sant’Antonio per 3 a 2. Una gara caratterizzata da un’altalena di emozioni, con gli albisolesi che si sono aggiudicati il primo e il terzo set mentre i genovesi hanno fatto loro il secondo e il quarto parziale. Il 15 a 11 del tie-break ha poi fatto conquistare due punti ai padroni di casa.

Una vittoria importante perché arrivata contro una squadra che aveva inflitto la prima delle due sconfitte stagionali alla formazione di coach Agosto, sempre 3 a 2 il risultato, ma, soprattutto, perché consente all’Albisola di essere la prima, e forse unica, inseguitrice della capolista Finale. Per scoprire se sarà lotta a due o se vi saranno altre squadre in corsa per i primi due posti della classifica si dovranno attendere i recuperi di squadre come Grafiche Amadeo e Sabazia.

