Toti prepara l’ordinanza di Pasqua: «Vietato recarsi nelle seconde case»

Genova. Giovedì la Liguria tornerà in zona rossa così come disposto dall’ultimo decreto legge del premier Draghi, il presidente della Regione Giovanni Toti prepara un’ordinanza ad hoc per Pasqua per vietare ogni spostamento verso le seconde case, sia di liguri che hanno la seconda proprietà fuori regione che di turisti che hanno la seconda casa in Liguria. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente nel corso del punto stampa serale.

