Vaccini Covid, oggi la consegna nelle 6 farmacie savonesi: dopo pasqua potrebbero diventare 30

Provincia. Oggi una giornata importate per la campagna vaccinale in Liguria con l’inaugurazione del maxi hub alla Fiera del Mare di Genova e la consegna delle dosi alle farmacie (la nostra regione è la prima in Italia), dove da domani, martedì 30 marzo, partiranno anche le somministrazioni.

In provincia di Savona, attualmente sono sei i punti vaccinali territoriali (52 in tutta la Liguria) che questa mattina hanno ricevuto i vaccini AstraZeneca. “La pianificazione è stata difficoltosa, ma la consegna è andata a buon fine – commenta il presidente provinciale di Federfarma, Aldo Gallo – Ora i vaccini sono in frigo in attesa delle inoculazioni di domani di cui in farmacia si occuperanno medici e personale abilitato”

