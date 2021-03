Ventimiglia, nuovo regolamento dehors: vota “sì” solo la maggioranza

Ventimiglia. Dehors tutti uguali, arredi uniformi, tende di colori tenui e strutture color canna di fucile. E’ stato approvato con i soli voti favorevoli della maggioranza il nuovo regolamento per la “disciplina dell’occupazione del suolo pubblico per spazi di ristoro all’aperto annessi a locali di somministrazione di alimenti e bevande”, ovvero per i dehors di bar e ristoranti. Tutti contrari i consiglieri di opposizione.

