Begato, cercano di sfondare la porta di un appartamento di Arte per occuparlo

Genova. Quattro tunisini di età comprese tra 27 e 28 anni sono stati denunciati ieri pomeriggio dalla polizia per invasione di terreni o edifici e deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

Le volanti sono intervenute in via Brocchi a Begato su segnalazione di alcuni residenti e arrivati al nono piano di un palazzo hanno trovato i 4 uomini che con un piede di porco tentavano di sfondare la porta di ingresso per poi accedere all’interno.

